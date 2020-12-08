«رامبو الحبشى».. رواية جديدة لـ حجى جابر

تصدر قريبًا عن منشورات تكوين٬ أحدث إبداعات الكاتب الأريتري حجي جابر٬ رواية "رامبو الحبشي".سبق وصدر لـ"حجي" أربع روايات، هي: "مرسي فاطمة٬ سمراويت٬ لعبة المغزل٬ رغوة سوداء". كما فاز بجائزة الشارقة للإبداع العربي ٢٠١٢. تُرجمت أعماله إلى الإنجليزية والإيطالية والفارسية والعبرية.وفي تصريحات خاصة لــ"الدستور"، أشار حجي إلى أنه في هذه الرواية يسعى إلى إعادة الاعتبار لامرأة هررية رافقتْ آرتور رامبو في سنواته الأخيرة في الحبشة، دون أن يأتي الشاعر الفرنسي على ذكر عشيقته بكلمة واحدة في رسائله الكثيرة إلى أمّه، ولتسقط بذلك من كتب التأريخ.أضاف: منحت المرأة الهررية اسمًا وصوتًا وتأريخًا وذاكرة، ويمنحنا بالتالي فرصة لرؤية رامبو من وجهة نظر الأحباش، وكأنه بذلك يقلب الصورة فيُزيح رامبو إلى الهامش ويجلب العشيقة الحبشية إلى متن الحكاية، عبر سرد بعض ما جرى والكثير مما لم يحدث.إضافة إلى قصص الحب المبتورة، ومسارات الحكاية المتداخلة زمنيًا، يتناول النصّ هرر، مدينة البنّ والقات حين كانت بمثابة مكة الإفريقية، يحرم على غير المسلمين دخولها، وتُنسج حولها الحكايات التي أغرتْ الرحالة من كل مكان، في وقت كانت القوى الكبرى تعيد تشكيل منطقة القرن الإفريقي.يتطرق النص أيضًا للمأزق الذي خلقه تشبه هرر بمكة وتفاخر أهلها بانتسابهم إلى الصحابة ما صنع فرقة بين أبناء الدم الواحد على أساس الدين. قبل أن يغزو الإمبراطور مينيلك الثاني المدينة ويستبيحها لتفقد حرمتها وما سببه ذلك أيضًا من إرباك لدى من عاش عمره ينظر للمدينة بقداسة كبيرة.كما تدور قصص حب ثلاثية مبتورة انطلاقًا من مقولة آرتور رامبو "الذين صادفتهم لم يروني" إذ يسعى كل واحد لآخر لا يراه تاركًا الشاخص نحوه دون انتباه.