رئيسة «القومى للمعايرة»: وضعنا الخطة الاستراتيجية للمعهد 2030

أكدت الدكتورة نهى عماد، رئيس المعهد القومي للمعايرة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية للمعهد 2030 للتوافق مع أعلى معايير الجودة القومية والعالمية التي تهدف إلى تحرير التجارة العالمية، ليتسم المنتج المصري بأعلى معايير الدقة وجعله منافسًا في الأسواق العالمية.أضافت عماد في تصريحات صحفية على هامش زيارة ميدانية معمل البحوث والتطوير بمجموعة العربي ببنها، بمحافظة القليوبية، أن المعهد هو الجهة الوطنية الوحيدة المسئولة عن المعايرة والقياس، وتنظيمها على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن المعهد نجح في إجراء 3 اتفاقيات توأمة مع الاتحاد الأوروبي للتوسع في فتح مجالات وأسواق تصديرية للصناعة المصرية.وأشارت عماد إلى أن زيارة وفد المعهد المكون منها والدكتورة هالة عبد المجيد، مدير مركز اختبارات الكفاءة الفنية بالمعهد، والدكتور جودة محمد، مدير الجودة للمعهد، أن معمل العربي يعد الأول والوحيد بالجمهورية لإجراء اختبارات الجودة والسلامة والاختبارات البيئية لكل المنتجات الصناعية المصرية من أجل فتح مجالات التصدير لدول العالم.وأوضحت أنه يجري حاليًا بحث عقد بروتوكول تعاون مع المعمل والمجموعة للتوسع في خدمات المعمل لتصل لكل المنتجات الكهربائية المنزلية المنتجة في مصر.فيما قال المهندس جميل علام، مدير عام الجودة بمجموعة العربي، إن الهدف من معامل البحوث والجودة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية ويخضع للمعايير الدولية لاختبار كل منتجات الأجهزة المنزلية من ناحية الأداء والسلامة والاختبارات البيئية والتداخل الكهرومغناطيسي، مشيرًا إلى أن هذه المعامل تم اعتمادها من مجلس الاعتماد الوطني التابع لوزارة الصناعة "إيجاك" حيث حصل المعمل على المواصفة الدولية "17025" وهي مواصفة عالمية دولية.وأشار جميل إلى أن هذه المعامل مهيئة لكل الاختبارات بكال الاجهزة المنزلية المنتجة باي شركة أو مصنع في جمهورية مصر العربية والهدف منها إجراء الاختبارات والبحوث والتطوير لمنتجات الاجهزة الكهربائية المصنعة في المجموعة وخارجها لخدمة الصناعة المصرية خاصة في مجال التصدير، موضحًا أن أي جهة أو شركة مصرية أو أجنبية من خلال إجراء الاختبارات بمعامل المجموعة لإتاحة فرص تصديرية بتكلفة قليلة منخفضة وفي وقت قياسي.ورحب جميل بكل الشركات الحكومية والخاصة العاملة في مجال الأجهزة المنزلية الكهربائية للحصول على شهادات الجودة وإجراء الإختبارات الخاصة باعتماد المنتجات تحت إشراف معهد المعايرة ووزارة الصناعة والجهات المعنية.