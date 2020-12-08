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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. عرض الفيلم الإيطالي «لا تكره» بمهرجان القاهرة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:48 م
الفيلم الإيطالي لا
الفيلم الإيطالي لا تكره
حسين الجندي
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يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثانية عشرة من ظهر غدِ الأربعاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الإيطالي "لا تكره" للمخرج ماورو مانشينى في عرضه الأول بإفريقيا ضمن عروض قسم البانوراما الدولية.

تدور أحداث الفيلم حول تساؤل؛ هل يندم جراح وابن لأحد الناجين من مذابح «الهولوكوست» على تركه رجلا مصابا في حادث سيارة ينزف حتى الموت، دون القيام نحوه بواجبه كطبيب، لمجرد أنه وجد شعار الحزب النازي على صدره وهو يربط له جرحه؟

رغم أن العمل يقوم على سرد خطي عادي، ولا يأبه كثيرًا لتركيبات وألاعيب السيناريو، فإنه يملك قدرة كبيرة على جذب انتباه المشاهد طوال الوقت باعتماده على الصراع الذي يعتمل داخل الطبيب بعد قراره بعدم إنقاذ الرجل النازي، مما يملأه شعورًا بالذنب، ويجعله يتابع أبناء الرجل الثلاثة في محاولة ربما لتعويضهم: ابنة كبرى، وابن له ميول نازية مثل والده، وابن أصغر، وبمرور الوقت، يكتشف الجراح أن الأمور ليست بالسهولة التي يتخيلها.

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