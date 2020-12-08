علم والتزام.. كيف نجح قطاع السياحة في الوصول لصفر كورونا؟

• «السياحة العالمية» تتابع عودة السياحة لمصر

• التأثير السلبي لكورونا على السياحة

• عودة السياحة بعد غلق 5 أشهر

• خطة التعايش مع كورونا

كان قطاع السياحة هو الأكثر تضررًا في كل دول العالم بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، بعد أن كان واحدًا من أكثر الفئات التصديرية في العالم، ومثل 7% من التجارة العالمية.وتوقفت حركة السياحة في مصر بعد أسابيع من توقفها في أغلب دول العالم، إلا أنها كانت من أوائل الدول التي عادت بها حركة السياحة مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة."الدستور" بالتزامن مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر سجلت صفر إصابات بكورونا بين المناطق السياحية منذ قرار عودتها في يوليو الماضي، عرضت القصة الكاملة للإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنشآت السياحية.في عام 2019 بلغ عدد السياح الوافدين في العالم طبقا لمنظمة السياحة العالمية 1.5 مليار سائح على خلفية عقد من النمو المتواصل. وشهدت جميع مناطق العالم نموا قويا حتى بداية 2020، وسافر نحو 9 مليارات شخص آخرون داخل بلدانهم، وتدعم السياحة واحدة من كل 10 وظائف، وتوفر مورد عيش للملايين في الاقتصادات النامية والمتقدمة.- بعد إعلان مصر نيتها عودة النشاط السياحي مع اتجاه الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا، قرر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زيارة مصر في أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، للوقوف على الإجراءات الاحترازية لعودة الحركة السياحية في ظل استمرار جائحة كورونا، ودعمت المنظمة مصر لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها لسابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل جدية الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والمنشآت السياحية والتي رآها رئيس الاتحاد أثناء زيارته لمصر، واستقبلت مصر حتى الآن ما يقرب من مائة وعشرين ألف سائح، لا توجد بينهم إصابات بالفيروس.ومكث أمين منظمة السياحة العالمية أربعة أيام في مصر زار فيها المنشآت السياحية في الغردقة كالفنادق ومراكز الغوص، وتأكد من جميع الإجراءات الاحترازية. وفي طريق عودته للقاهرة زار مطار الغردقة للاطمئنان على الإجراءات الوقائية، وفي القاهرة زار متحف الحضارة القومي والمتحف المصري والتقى في نهاية الزيارة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.- انخفضت نسب الحجوزات في كل الفنادق المصرية بين 70 إلى 80 %، كما أوضح حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب فيروس كورونا، ولكن الحكومة لم تترك القطاع يعاني وحديًا بعد تأثر آلاف من العاملين فيه، فمنح البنك المركزي المرافق السياحية قروضًا مدتها سنتين، وخصص 50 مليار جنيه مصري لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي تحتاج إلى استبدال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي، بالإضافة إلى فترة سماح مدتها ستة أشهر لدفع رواتب الموظفين والاستحقاقات المالية للمورّدين للمؤسسات السياحية.- في يوليو الماضي استقبلت مصر أول طائرة تقل سياحًا بعد غلق استمر 5 أشهر، فوصلت طائرتان أوكرانيتين لمطاري شرم الشيخ، والغردقة، في أول أيام استئناف الطيران الدولي والسياحة الخارجية بمصر وبلغ عدد ركاب أول رحلة متجه إلى البحر الأحمر بعد كورونا 173 سائحًا، فيما بلغ عدد ركاب طائرة مدينة شرم الشيخ 124 سائحًا وتم استقبال ركاب الطائرتين بالورود والهدايا التذكارية.- في إطار خطة جديدة اعتمدتها الحكومة المصرية للتعايش مع مرض فيروس كورونا الجديد خفّفت من خلالها إجراءاتها الاحترازية، مع الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية، اتخذت غرفة المنشآت الفندقية في مصر بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، مزيدا من الإجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية، بهدف حمايتهم من فيروس كورونا المستجد.وأعدت مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا، وتوزيعها على جميع المدربين لدى غرفة المنشآت الفندقية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وعددهم 26 مدربًا لإلقاء محاضرات في بداية كل برنامج تدريبي، وتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافي وعقدت دورات توعية مكثفة بواسطة أطباء من المديرية عن الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص.