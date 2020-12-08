رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر أخبار التعليم في مصر

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:00 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
طباعة
تصدرت أخبار التربية والتعليم والتعليم الفني محركات البحث اليوم، وكان أبرز الأخبار قرارات خاصة بقانون التعليم الجديد، حيث أعلنت الوزارة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة واعلنت عن التعديلات التي أجريت على قانون التعليم، تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) ويرتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية.

اخر اخبار التعليم في مصر 

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن تعديلات قانون التعليم الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب، والذي سيتم العرض عليهم في الدورة الجديدة - وامتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي 2020-2021، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمي المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة.

وفي سياق منفصل، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير أداء كافة الجهات الحكومية، وبناءًا على خطة الدولة للتحول الرقمي بالجهاز الإداري، وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إلحاق المعلمين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفى (من كانوا غير مُدرجين) للبرنامج الرقمي لتغيير المسمى الوظيفى من وظائف (معلم أخصائي) على منصة المُعلم للتدريب عن بُعد، بالإضافة لمعلمي التعليم الفني المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي على برامج التعليم الفني.

جاء ذلك بعد إشادة كثير من معلمى التعليم العام المستهدفين كمرحلة أولى لتغيير المسمى الوظيفى بسهولة التعامل مع منصة المعلم سواء في حجز البرنامج الرقمى لتغيير المسمى الوظيفى مرورًا بإجراء التدريب Online وتيسير الحجز للاختبار بفروع الأكاديمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، على أهمية تحويل كافة البرامج التدريبية لتغيير المسمى الوظيفى لمعلمى التعليم الفني والتي يتم اعتمادها من الأكاديمية إلى النظام الرقمي تيسيرًا على السادة أعضاء هيئة التعليم وحرصًا على مصالحهم، وأكد على أهمية إضافة معلمي التعليم الفني للاستفادة من منصة المُعلم للتدريب عن بُعد.

وأوضح الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن الأكاديمية تسعى إلى تلبية كافة احتياجات المعلمين من التنمية المهنية المستدامة أو الاستحقاقات التي يمر بها النظام الوظيفى للمعلمين مع تطوير حقائب القيادة الإشرافية لتواكب أحدث التقنيات التدريبية لإبراز أهم العناصر القيادية التي يتم ترشيحها لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل إدارة تعليمية أو موجه فنى، حيث أن الاكاديمية بصدد تطوير تلك الحقائب الإلكترونية على منصة المعلم لتحويل نظام التقييم بها إلى نظام ممارسات فعلية.

كما أوضح مدير الادارة العامة للمعلومات بالأكاديمية المهندس رضوان شعبان، أن الإدارة تقوم بالتطوير المستمر لنظام منصة المُعلم للتدريب عن بُعد لسهولة التعامل معها من كافة أعضاء هيئة التعليم، وأنه يقوم حاليًا أعضاء الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية الذين قاموا بإنشاء المنصة بعمل تطويرات دائمة في المنصة من حيث التصميم والبرمجة ورفع كفاءة السيرفرات لاستيعاب الكثير من المعلمين من بينهم معلمي التعليم الفني وإضافة عدد كبير من البرامج التدريبية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«التعليم»: الامتحانات التدريبية لأولى ثانوى ١٥ ديسمبر

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

الصور

image description

أحد مصابي حرب الاستنزاف بالسويس: «لم أتوان عن التصويت بالانتخابات» (صور)

image description

جامعة أسيوط تختتم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

image description

صرف مكافأة إجادة للأطقم الطبية بمستشفى الحوامدية في الجيزة

image description

صرف المعاشات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمخزن الأدوية الرئيسي

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

«التعليم»: الامتحانات التدريبية لأولى ثانوى ١٥ ديسمبر

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

بالتفاصيل.. بيان مهم لـ«التعليم» بشأن تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

بدء تحليل كبسولة مسبار ياباني عادت إلى الأرض بعيّنات من كويكب «ريوجو»

تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 للصف الأول الثانوي.. الرابط والخطوات

العالم على موعد مع اضطرابات جيومغناطيسية سببها الشمس

ثبوت إصابة 4 أسود في حديقة حيوان إسبانية بكورونا

أيام زمان

حكاية برلنتى (1): كرهت الخمر لأنه دمر أول شاب أعجبنى

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عمار الشريعى فى ذكراه.. وموسيقاه المبصرة
عصام زكريا
في مهرجان القاهرة..سينما مصرية لا يعرفها أحد!
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (8)
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
المزيد

الثقافة

«رامبو الحبشى».. رواية جديدة لـ حجى جابر

«دورة الآباء».. تفاصيل المهرجان القومي للمسرح في دورته الجديدة

افتتاح معرض خزف «جراجوس» بكنيسة قلب يسوع

تعلم فن «الخيامية» في ورشة عمل ببيت السناري