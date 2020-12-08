تزاحم أمام لجان الإسماعيلية بالساعات الأخيرة لـ«إعادة النواب»

شهدت لجان محافظة الإسماعيلية إقبالًا كثيفًا من الناخبين في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية، حيث تزاحم العشرات أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في دوائر الإسماعيلية الثلاث.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، صباح أمس الإثنين، على 5 مقاعد فردية يتنافس عليها 10 مرشحين، مقسمين على 3 دوائر، الدائرة الأولى مقعدان ويتنافس عليها 4 مرشحين، والثانية مقعد ويتنافس عليه مرشحان، والدائرة الثالثة مقعدان ويتنافس عليه 4 مرشحين.وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية، البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعدت جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.وتجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية في 13 محافظة، هي: "القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفرالشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".