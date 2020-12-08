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فن

مستقبل صناع السينما على مائدة مستديرة بمهرجان القاهرة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:42 م
مستقبل صناع السينما
مستقبل صناع السينما
حسين الجندي
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على هامش فعاليات الدورة 42، نظم مهرجان القاهرة السينمائي، "مائدة مستديرة" قدمتها الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، لطرح كثير من الأسئلة عن مستقبل صناعة السينما والتحديات التي تواجهها في الرقابة والإنتاج، سواء قبل جائحة كورونا، أو بعدها، وذلك عبر استضافة سينمائيين ينتمون إلى فئات عمرية مختلفة، في مجالات الإخراج والإنتاج والكتابة.

"المائدة المستديرة" تم إنتاجها بشراكة من مهرجان القاهرة وشركة لاجوني للإنتاج، وتم بثها على ثلاث حلقات عبر منصات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي، من إخراج هشام فتحي، حيث كانت الحلقة الأولى مع المنتجين، وشارك فيها محمد حفظي، وماريان خوري، وهشام سليمان، وأحمد بدوي، وهاني أسامة، وشاهيناز العقاد.

وكانت الحلقة الثانية بمشاركة المخرجين يسري نصر الله، وهاله خليل، وأمير رمسيس، وأحمد فوزي صالح، وأمجد أبوالعلا، وسامح علاء.

أما الحلقة الثالثة والأخيرة فكانت بمشاركة الكتاب هاني فوزي، وزينب عزيز، وتامر حبيب، ومصطفي صقر، وكريم يوسف.

وقال هشام فتحي، إن مهرجان القاهرة قرر أن يعيد إحياء هذا النوع من البرامج عبر منصاته خلال الدورة 42، بعد سنوات من توقفها، مشيرًا إلى أن فكرة تنظيم مائدة مستديرة، لصناع السينما، سبق وقدمها إعلاميون مصريون، كانت آخرهم الإعلامية الكبيرة سلمى الشماع، كما أنها منتشرة عالميا.

وأكد "فتحي"، أن مهرجان القاهرة، وجد ضرورة لإعادة إحياء هذا النوع من الحوارات، مع المتخصصين، ليتحدثوا عن الصناعة والتحديات التي تواجهها، وتكون لديهم فرصة لاقتراح الحلول، ضمن فعاليات حدث سينمائي كبير مثل مهرجان القاهرة.
مستقبل صناع السينما على مائدة مستديرة بمهرجان القاهرة
مستقبل صناع السينما على مائدة مستديرة بمهرجان القاهرة
مستقبل صناع السينما على مائدة مستديرة بمهرجان القاهرة
مستقبل صناع السينما على مائدة مستديرة بمهرجان القاهرة
مستقبل صناع السينما على مائدة مستديرة بمهرجان القاهرة
مستقبل صناع السينما على مائدة مستديرة بمهرجان القاهرة
مستقبل صناع السينما على مائدة مستديرة بمهرجان القاهرة
مستقبل صناع السينما على مائدة مستديرة بمهرجان القاهرة

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