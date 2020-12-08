مستعينًا بكرسيه المتحرك.. ناخب مصاب بعجز في قدمه يصوت في «إعادة النواب»

أصر ناخب مريض، من محافظة الشرقية، على الحضور للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، رغم عدم قدرته على الحركة.وشهدت لجنة الشهيد عادل، بالوحدة المحلية للجديدة، دائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، حضور ناخب على عكاز، مصاب بكسر فى قدمه، بعد أن أصر على المشاركة بالتصويت.ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 4 ملايين و427 ألفا و375 ناخبا وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركزا انتخابيا يتسع لـ1597 لجنة فرعية للاقتراع، فيما تشهد الانتخابات تنافس 42 مرشحًا على 21 مقعدا مخصصا للنظام الفردى، بعدما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر المقاعد المخصصة لنظام القائمة فى الجولة الأولى.وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية، البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعدت جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.وتجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية بـ13 محافظة: "القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفرالشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".