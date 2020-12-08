في 8 نقاط.. تعديلات قانون الثانوية العامة الجديد

صدرت اليوم 8-12-2020 موافقة من مجلس الوزراء على تعديل قواعد امتحانات الثانوية العامة التي نرصدها من خلال التقرير التالي.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعديلات قواعد امتحانات الثانوية العامة التي أجريت على قانون التعليم، تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز.

بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما المرحلة الثانوية، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق امتحانات الثانوية العامة، أمرا مُلحا وضروريا وحتميا، انطلاقا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية.

تعديلات قانون امتحانات الثانوية العامة الجديد

1. يتم حساب مجموع درجات طالب الثانوية العامة وفقا لدرجاته في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث عن كافة المرات.

2. يحق لطالب المرحلة الثانوية دخول امتحانات الثانوية العامة أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه.

3. إجراء امتحانات الثانوية العامة لأول مرة في كل سنوات المرحلة بدون إضافة رسوم.

4. يصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها.

5. يكون أداء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة.

6. يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.

7. إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج.

8. لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط.



