رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رسامة 4 قمامصة جُدد بإيبارشية ميت غمر

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:40 م
إيبارشية ميت غمر
إيبارشية ميت غمر
تريزة شنودة
طباعة
صلى نيافة الأنبا صليب، أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، صباح اليوم، القداس الإلهي مع الآباء كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح، رسم نيافته أربعة منهم في رتبة القمصية، وهم القمص إسحق إبراهيم، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر عطالله، والقمص سوريال لبيب، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر داود مطر، والقمص توماس كمال الدين، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر ميت، والقمص غبريال ظريف، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بديرب نجم.

وعقب القداس اجتمع نيافته بالآباء كهنة الإيبارشية لاتخاذ قرار بشأن ترتيب الخدمة بالإيبارشية خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

«التعليم»: الامتحانات التدريبية لأولى ثانوى ١٥ ديسمبر

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

الصور

image description

أحد مصابي حرب الاستنزاف بالسويس: «لم أتوان عن التصويت بالانتخابات» (صور)

image description

جامعة أسيوط تختتم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

image description

صرف مكافأة إجادة للأطقم الطبية بمستشفى الحوامدية في الجيزة

image description

صرف المعاشات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمخزن الأدوية الرئيسي

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

«التعليم»: الامتحانات التدريبية لأولى ثانوى ١٥ ديسمبر

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

بالتفاصيل.. بيان مهم لـ«التعليم» بشأن تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

بدء تحليل كبسولة مسبار ياباني عادت إلى الأرض بعيّنات من كويكب «ريوجو»

تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 للصف الأول الثانوي.. الرابط والخطوات

العالم على موعد مع اضطرابات جيومغناطيسية سببها الشمس

ثبوت إصابة 4 أسود في حديقة حيوان إسبانية بكورونا

أيام زمان

حكاية برلنتى (1): كرهت الخمر لأنه دمر أول شاب أعجبنى

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عمار الشريعى فى ذكراه.. وموسيقاه المبصرة
عصام زكريا
في مهرجان القاهرة..سينما مصرية لا يعرفها أحد!
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (8)
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
المزيد

الثقافة

«رامبو الحبشى».. رواية جديدة لـ حجى جابر

«دورة الآباء».. تفاصيل المهرجان القومي للمسرح في دورته الجديدة

افتتاح معرض خزف «جراجوس» بكنيسة قلب يسوع

تعلم فن «الخيامية» في ورشة عمل ببيت السناري