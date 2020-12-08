رسامة 4 قمامصة جُدد بإيبارشية ميت غمر

صلى نيافة الأنبا صليب، أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، صباح اليوم، القداس الإلهي مع الآباء كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح، رسم نيافته أربعة منهم في رتبة القمصية، وهم القمص إسحق إبراهيم، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر عطالله، والقمص سوريال لبيب، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر داود مطر، والقمص توماس كمال الدين، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر ميت، والقمص غبريال ظريف، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بديرب نجم.وعقب القداس اجتمع نيافته بالآباء كهنة الإيبارشية لاتخاذ قرار بشأن ترتيب الخدمة بالإيبارشية خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.