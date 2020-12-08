«جبر الخواطر».. تعرف على هدايا الطفل يوسف

• سكن بنادي أبو رواش

• نادي المقاصة

• مقابلة أشرف صبحي

في الآونة الأخيرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صور لصبي صغير يفترش الأرض، وينظر من خلف سور حديدي على أطفال يتدربون داخل أحد مراكز الشباب.وسارع الجميع لتحقيق حلم الطفل الصغير، صاحب الـ15 عام، وحصل على العديد من الهدايا يرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية:قرر ضياء بهجت رئيس قطاع الناشئين في نادي أبو رواش، رعاية الطفل ومنحه طقم رياضي كامل وجعله يسكن في السكن الخاص للاعبين.أعلن المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادى مصر المقاصة، المتحدث الرسمى للنادى ورئيس الشركة الراعية، ضم الطفل "يوسف" صاحب الصورة الشهيرة، لصفوف فرق أكاديميات البراعم بنادى المقاصة باعتبارها منحة مجانية لهذا الطفل بهدف تحقيق حلمه فى ممارسة كرة القدم.تعهد محمد فوزي، متحدث وزارة الشباب والرياضة، بتحقيق حلم يوسف وعمل اشتراك له في أحد مراكز الشباب القريبة من مسكنه، موجهًا له رسالة: "النادي اللي انت بتبص عليه هتدخله وهتقابل وزير أشرف صبحي".