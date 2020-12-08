ريهام عبدالغفور عن مشاركتها بلجنة تحكيم القاهرة السينمائي: مسئولية كبيرة

عبرت النجمة ريهام عبدالغفور عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، قائلة: "حاسة بمسئولية كبيرة جدا، وإن شاء الله أكون على قدر هذه المسئولية، وأن يصدر مني رأي أمين".وعن الأفلام المعروضة الخاصة بالمسابقة، قالت ريهام عبدالغفور، لـ"الدستور": "الأفلام القصيرة كلها أفلام معمولة بشكل كويس جدا، وأنا بدأت أرى الأفلام منذ يومين، وهي أفلام حلوة، وإن شاء الله أتابع باقي الأفلام طوال الأسبوع"، مشيرة إلى أن معاييرها من أجل التحكيم في تلك الأفلام ليس عن ممثل ولا تصوير ولا إخراج، لكنها معايير شاملة و"سنختار في النهاية فيلمين".واختتمت ريهام بخصوص دعم المهرجان المرأة: "حاجة كويسة إن الست تاخد حقوقها وتاخد وضعها وتاخد مكانتها.. إحنا في 2020 وده طبيعي جدا".وكانت ناقشت الفنانة ريهام عبدالغفور مؤخرًا إحدى قضايا المرأة من خلال مسلسل "إلا أنا"، وحكاية "ربع قيراط"، والتي شارك فيها الفنان مصطفى درويش، وهي من إخراج أحمد حسن، وعرضت علي شاشة قناة دي إم سي.