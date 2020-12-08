عمليات «تنسيقية الأحزاب» ترصد إقبال الناخبين على لجان دارالسلام

احتشد مواطنو دار السلام بالقاهرة، أمام اللجان الانتخابية، منذ التاسعة صباحًا، بأعداد كبيرة، حرصًا منهم على استخدام حقوقهم في اختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم بمجلس النواب 2020.وتوجه الناخبون بدعوة بقية المواطنين للنزول والتصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي، كما أشادوا بالتأمين الكثيف في محيط اللجان الانتخابية والذي يؤمن اختيارات المواطنين ويضمن عدم التأثير عليهم.وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، حيث انطلقت الجولة الثانية من مرحلة الإعادة، أمس الإثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.