وزير خارجية روسيا: الغرب يحاول إحياء النظام العالمي أحادي القطب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الغرب يحاول إحياء نموذج نظام عالمي أحادي القطب، مؤكدا أن بلاده والصين لن تخضعا لمثل هذا النظام.وأضاف لافروف- في كلمة له خلال مؤتمر للمجلس الروسي للشئون الدولية، اليوم الثلاثاء- أن "الغرب يحاول، وليس عندي شك في ذلك، إحياء نموذج الأحادية القطبية للنظام العالمي، ولكن أقطابًا مثل روسيا والصين لن تخضع له".وتابع: "إن الغرب يحاول تشويه صورة الأمم المتحدة أيضا"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤسس قواعده واتجاهاته في دائرته الضيقة دون أن يكلف نفسه عناء التوجه إلى الهيئات العالمية برعاية الأمم المتحدة.وأشار لافروف إلى "أن هذه المؤسسات، التي تمر الآن بأوقات عصيبة، يحاول الغرب تشويه صورتها بكل الطرق الممكنة عن طريق إخضاعها لإرادته من خلال "خصخصة" الأمانات العامة لهذه المنظمات لصالحه، كما نرى ذلك في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو عن طريق إخراج الموضوع ذي الصلة من هياكل الأمم المتحدة إلى خارج الاتفاقيات الدولية".يُذكر أن وزير الخارجية الروسي قد أكد- أمام نادي فالداي الدولي للحوار في وقت سابق- أن الدول الغربية غير مستعدة لتقاسم مكانتها المتميزة في التسلسل الهرمي الدولي.