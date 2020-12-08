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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

المصرف العربي للتنمية في إفريقيا يتبرع للسودان بـ10 ملايين دولار

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:58 م
فهد الدوسري
فهد الدوسري
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أعلن فهد الدوسري، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا)، تبرع المصرف بمنحة استثنائية للسودان بمبلغ عشرة ملايين دولار للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومجابهة الأضرار التي لحقت بالسودان من جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا.

والتقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الثلاثاء، وفد المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا)، برئاسة فهد الدوسري.

وأعرب الدوسري عن شكره وتقديره للحكومة السودانية على دعمها المصرف العربي حتى يضطلع بدوره كاملا، مشيدا باستضافة السودان لمقر المصرف.

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