إيبارشية السويس تعلق صلوات تسبحة كيهك

أعلنت إيبارشية السويس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا بموا أسقف الإيبارشية، عن تعليق صلوات تسبحة شهر كيهك القبطي، والذي يبدأ أيامه غدًا الأربعاء.وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى أن قرار تعليق الصلوات بتسبحة كيهك، جاء نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من التجمعات، مؤكدة أنها سوف تبث عبر القنوات الفضائية القبطية.كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعلنت عن تعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، بكنائس القاهرة والإسكندرية، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد على خمسة شمامسة فقط.