رئيس السيادة السودانى يتسلم رسالة خطية من الرئيس الأريترى

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الأريتري سياسي أفورقي، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في كل المجالات.جاء ذلك لدى لقاء البرهان اليوم في الخرطوم، مع وفد إريتري يزور الخرطوم، ضم يماني قبراب مستشار الرئيس الإريتري، وعثمان صالح وزير الخارجية.ونقل الوفد تحيات الرئيس الإريتري، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وتمنياته له وللسودان بالتقدم والازدهار والنماء والاستقرار.وأكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات بين السودان وإريتريا إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين.