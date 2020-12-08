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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

الهضيبى مهاجمًا هيومن رايتس: تمثل غطاء سياسيًا للجماعات الإرهابية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:33 م
ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
إسلام نصير
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قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الوفد، إنه ليس بغريب أو جديد على منظمة هيومن رايتس ووتش ومديرها التنفيذي كينيث روث الهجوم غير المبرر على مصر، وإلصاق بها وبقيادتها الأكاذيب والوشايات باسم حقوق الإنسان.

أضاف عضو الشيوخ، في بيان الثلاثاء: "الغريب أنه لم يجب على سؤال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الفرنسي ماكرون، الخاص بشأن كم منظمة أو جمعية تشكو من نظام حقوق الإنسان في مصر؟، فلم يجب أحدهم على هذا السؤال حتى الآن، لكن ظهر توجه هيومن رايتس صراحة عندما قامت بإرفاق رابط لتقرير إخباري عن الزيارة والقمة المصرية الفرنسية من موقع الجزيرة المعروف اتجاهه ضد مصر والداعم للجماعات الإرهابية، ووصفه للدولة المصرية ودفاعها عن أرضها في سيناء بجرائم الحرب، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، ووصفه لمحاكمة المعتدين وسافكي الدماء وارتكاب الجرائم الإرهابية والمتطرفة بالاعتقالات الجماعية للإسلاميين المسالمين".

واستكمل نائب رئيس حزب الوفد: " قال روث في تغريدته "يبرر بريس ماكرون استمرار مبيعات الأسلحة إلى مصر على الرغم من السجل الحقوقي السيئ للرئيس السيسي بسبب الحرب المشتركة ضد الإرهاب، باستثناء جرائم الحرب المصرية في شمال سيناء والاعتقالات الجماعية للإسلاميين المسالمين التي من المحتمل أن تغذي الإرهاب"، والحقيقة لا أتفهم من أين يدافع عمن يسميهم الإسلاميين وهو ومجتمعه يهاجمون الإسلام ويعتدون على رموزه المقدسة".

ويرى الهضيبي هذا الادعاء الكاذب من ممثل هيومن رايتس هو اعتراف صريح وواضح بدعم منظمته للتطرف والإرهاب ومحاولة إعطائهم غطاء سياسي لارتكاب جرائمهم في حق الشعب المصري، وهو ما لن نسمح به أبدًا، وسيظل الشعب لافظًا رافضًا لتلك الجماعات متحدًا في مواجهتها مدافعًا عن أرضه وعرضه، صامدًا في وجه الباطل، حاميًا لتراب وطنه.

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