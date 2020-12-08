نقل قاضٍ إلى مستشفى بعد ارتفاع درجة حرارته بالغربية

أصيب قاض بلجنة مدرسة السنطة الثانوية، بمحافظة الغربية، بارتفاع درجة الحرارة، وتم إرسال فريق طبي من قبل المحافظة لمعاينة القاضي، وتم نقله لمستشفى زفتى العام.كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد ترأس، صباح اليوم، غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية لمرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني، وذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أيمن فكري، المستشار العسكري بالغربية، وكافة الجهات الأمنية والخدمية، حيث تم التأكد من تواجد جميع القضاة والمستشارين والموظفين في اللجان العامة والفرعية.وأوضح المحافظ أنه تم فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ميعادها المحدد، مشيرًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار يومي الانتخاب وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات وكافة الأجهزة المعنية داخل نطاق المحافظة.وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية، البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعدت جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.وتجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية في 13 محافظة، هي: "القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفرالشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".