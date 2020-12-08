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الثقافة

افتتاح معرض خزف «جراجوس» بكنيسة قلب يسوع

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:05 م
كنيسة قلب يسوع
كنيسة قلب يسوع
إيمان عادل
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افتتح ظهر اليوم الثلاثاء، كلاوديو لوراتى النائب الرسولي للاتين في مصر، والفنانة مادلين طبر، وشريف جاد رئيس الاتحاد العربى لخريجى الجامعات السوفيتية والروسية والفنان التشكيلى أحمد الجناينى رئيس أتيليه القاهرة معرض خزف جراجوس بكنيسة قلب يسوع بالقاهرة.

ويضم المعرض إنتاج مصنع خزف جراجوس – محافظة قنا الذى يتميز بمنتجاته اليدوية الرائعة، حيث يستخدم المصنع الطين الأسواني الأحمر الغني باكسيد الحديد وهو نفس الطين الذي استخدمه القدماء المصريون في تشكيل الأواني الفخارية.

وأكد الإعلامي سيد يونس منسق المعرض أن صناعة الفخار بالقرية لها تاريخ طويل بدأ فى عام 1955 حينما طلب استيفان ديمونجلوفييه أحد الآباء اليسوعيين، من المعماري حسن فتحي تصميم مبنى لمصنع الفخار في جراجوس بهدف تعليم الناس حرفة توفر لهم حياة كريمة وساعده ابن أخيه روبير، الذي كان يمتلك مصنع خزف في فرنسا، ونقل بعض معداته لتدريب أطفال القرية على الرسم والنحت والحفر، ثم جاء بعده بعام فنان آخر هو أندريه جاسير من سويسرا لتعليم الأطفال صناعة الخزف، وانضم إليه بعض صناع الفخار من القرية، ثم تولت الفنانة السويسرية إيفيلين بوريه، مهمة تدريب الأطفال على الرسم، وحرق التماثيل والأواني الفخارية في الفرن.

وأشارت الفنانة مادلين طبر إلى التقنية العالية لمنتجات خزف جراجوس وأنها يمكن أن تكون ضرورية لكل بيت كما أنها صحية.

وأكد شريف جاد أن المعرض في السنوات الأخيرة يقام بانتظام سنويا في ظل اهتمام دبلوماسي وجماهيري عريض حيث سبق وافتتحه سفير كازاخستان السابق، وأن منتجات خزف جراجوس والتي تصدر للخارج أصبحت أحد رموز وفخر الصناعة اليدوية المصرية.

في الختام، قام صناع الخزف الفنان إسحاق يوسف والفنان فواز سيدهم بتكريم كل من نيافة المطران كلاوديو لوراتى، والفنانة مادلين طبر، وشريف جاد، وأحمد الجنايني.

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