«تنسيقية الأحزاب» تصدر تقريرها الأول عن اليوم الثاني لإعادة النواب

أصدرت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرها الأول عن اليوم الثاني لجولة الإعادة بمجلس النواب 2020.وبدأت غرفة العمليات أعمالها في تمام الساعة 9 صباحًا، مع بدء فتح اللجان الانتخابية، في جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.وقد قام متابعونا البالغ عددهم 1400 باستمرار جولاتهم في اليوم الثاني للتصويت، منذ الصباح ومع فتح اللجان في الـ13 محافظة التي تجرى بها جولة الإعادة بهذه المرحلة.وقد تلاحظ لدي متابعينا انتظام سير العملية الانتخابية، وبداية اللجان الانتخابية في موعدها المحدد، مطبقةً قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، للحفاظ علي نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وكذلك تعليمات الهيئة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وقد أكد متابعونا أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، دون مخالفات تؤثر علي سير العملية الانتخابية أو نزاهتها، وقد رصد متابعونا بعض المخالفات تمثلت معظمها في كسر بعض المرشحين الصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان، لكنها لم تؤثر علي مسار التصويت أو حياد العملية الانتخابية ونزاهتها داخل اللجان.كما أكد متابعونا أن معدلات التصويت في مختلف المحافظات كانت متوسطة في النصف الأول من اليوم الثاني، وقد ارتفعت عن مثيلتها في نفس الوقت من اليوم الأول، ومن المتوقع أن تتزايد نسبة التصويت في النصف الثاني من اليوم، كما حدث في اليوم الأول لهذه الجولة، حيث ارتفعت معدلات التصويت بالأمس بعد فترة الراحة ومنتصف اليوم.ونعرض فيما يلي أمثلة لبعض اللجان التي زارها متابعونامحافظة القاهرة:اسم الدائرة: البساتيناسم المدرسة: مصطفي كاملرقم اللجنة الفرعية:18بدأت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحًا، مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا توجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.اسم الدائرة: حلواناسم المدرسة: أسماء بنت أبي بكررقم اللجنة الفرعية: 55-56بدأت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحًا، مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات من الإجراءات الاحترازية، مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا توجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.اسم الدائرة: دار السلاماسم المدرسة: محمد نجيببدأت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحًا، شهدت اللجنة إقبالا متوسطا من الناخبين، مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية، ولا توجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.محافظة كفرالشيخ.اسم المدرسة: الشهيد النقيب أحمد محمد السيد حجازيرقم اللجنة الفرعية: 49-50-51بدأت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحًا، وشهدت إقبالًا متوسطًا في الساعات الأولى، مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية، مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة، ولا توجد مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية داخل اللجنة، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.اسم الدائرة: دسوقاسم المدرسة: محلة أبوعلي الابتدائيةرقم اللجنة الفرعية: 20بدأت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحًا، ولا توجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.محافظة الدقهلية.اسم الدائرة: بلقاس.اسم المدرسة: جمصة للتعليم الأساسيبدأت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحًا، مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية، ولا توجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.اسم الدائرة: منية النصر - ميت سلسيل -الجمالية.اسم المدرسة: الشهيد محمد خالد شحاتة الثانويةبدأت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحًا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولا توجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.وتتابع غرفة عمليات التنسيقية بمنيا القمح جولة الاعادة التي يخوضها مرشح التنسيقية حسن ضوة، وقد أكدت الغرفة أن انتخابات منيا القمح ومشتول السوق تسير على صفيح ساخن، حيث بدأ اليوم الثاني بإقبال متوسط، وهناك توقعات بإقبال كثيف بعد الاستراحة، وأضاف متابعونا أن التربيطات العائلية تسيطر على سير اللجان الانتخابية مع إقبال شبابي متوقع بعد الاستراحة لدعم المرشحين في جولة الإعادة.كما تسير المنافسة الانتخابية دون خرق للقانون، وهناك التزام من مندوبي المرشحين والتزام تام من مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حسن ضوة بالقانون واحترام إرادة الناخبين.وتستمر غرفة العمليات في متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم، وتصدر بيانات أخرى لاحقًا.