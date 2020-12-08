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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة ناخب من ذوى الهمم عقب سقوطه أثناء الإدلاء بصوته بالدقهلية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:23 م
انتخابات
انتخابات
الدقهلية عمرو الحوتى
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أصيب ناخب من ذوي الهمم بجرح قطعي، الثلاثاء، أثناء مشاركته في جولة الإعادة، لانتخابات مجلس النواب 2020 داخل لجنة عثمان بن عفان في دائرة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان اللجنة، حيث تبين أنه يدعى محمد.ح. ن،51 سنة، من ذوي الهمم معاق في القدمين، وقد سقط من أعلى الكرسي المتحرك أثناء نقله، للمشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب وتم نقله الى مستشفى المنزلة العام وتبين إصابته بجرح طوله 2 سم، وحالته مستقرة.

كانت اللجان الانتخابية البالغ عددها 1426 لجنة فرعية داخل 699 مركزًا انتخابيًا في 10 دوائر انتخابية قد شهدت إقبالًا ضعيفًا منذ بداية فتح أبوابها امام الناخبين في التاسعة من صباح الثلاثاء، على مستوى جميع اللجان بدوائر المحافظة عدا مسقط رأس المرشحين التى شهدت إقبالًا كثيفًا فيما بدأ الإقبال في تزايد تدريجى حتى عصر اليوم وسط إجراءات أمنية احترازية، مشددة حيث جرى منع دخول الناخبين دون ارتداء الكمامات الطبية.

فيما تشهد الدقهلية تنافس 42 مرشحا على 21 مقعدًا فرديًا داخل 10 دوائر انتخابية خصصت لكل دائرة مقعدين عدا دائرة دكرنس 3 مقاعد.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.

أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.

تجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية في 13 محافظة هى "القاهرة، الغربية، دمياط، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، المنوفية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، وجنوب سيناء".

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