إصابة مشرفة بالانتخابات بكسر فى الساق بدائرة المنصورة

إصابة مشرفة بالانتخابات بكسر فى الساق بدائرة المنصورة
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:25 م
الدقهلية : عمرو الحوتىطباعة
أصيبت مشرفة على الانتخابات في لجنة بكفر بدماص طلعت حرب بدائرة المنصورة، باشتباه في كسر بالساق اليمنى أثناء تنقلها في اللجنة، لضبط انتظام العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات النواب 2020.
انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنها تدعى ولاء أحمد المصري، 36 سنة، وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الإسعافات اللازمة.
وشهدت اللجان الانتخابية إقبالًا ضعيفًا منذ بداية فتح أبوابها أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم على مستوى جميع اللجان بدوائر المحافظة، وبدأت في تزايد تدريجى حتى عصر اليوم وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة، حيث جرى منع دخول الناخبين دون ارتداء الكمامات الطبية.
فيما تشهد الدقهلية تنافس 42 مرشحًا على 21 مقعدًا فرديًا داخل 10 دوائر انتخابية خصصت لكل دائرة مقعدين ماعدا دائرة دكرنس 3 مقاعد.
وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعدت جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.
وتجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية في 13 محافظة هي "القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".
انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنها تدعى ولاء أحمد المصري، 36 سنة، وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الإسعافات اللازمة.
وشهدت اللجان الانتخابية إقبالًا ضعيفًا منذ بداية فتح أبوابها أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم على مستوى جميع اللجان بدوائر المحافظة، وبدأت في تزايد تدريجى حتى عصر اليوم وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة، حيث جرى منع دخول الناخبين دون ارتداء الكمامات الطبية.
فيما تشهد الدقهلية تنافس 42 مرشحًا على 21 مقعدًا فرديًا داخل 10 دوائر انتخابية خصصت لكل دائرة مقعدين ماعدا دائرة دكرنس 3 مقاعد.
وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعدت جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.
وتجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية في 13 محافظة هي "القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".