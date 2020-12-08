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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة مشرفة بالانتخابات بكسر فى الساق بدائرة المنصورة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:25 م
إصابة مشرفة بالانتخابات
إصابة مشرفة بالانتخابات
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيبت مشرفة على الانتخابات في لجنة بكفر بدماص طلعت حرب بدائرة المنصورة، باشتباه في كسر بالساق اليمنى أثناء تنقلها في اللجنة، لضبط انتظام العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات النواب 2020.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنها تدعى ولاء أحمد المصري، 36 سنة، وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالًا ضعيفًا منذ بداية فتح أبوابها أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم على مستوى جميع اللجان بدوائر المحافظة، وبدأت في تزايد تدريجى حتى عصر اليوم وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة، حيث جرى منع دخول الناخبين دون ارتداء الكمامات الطبية.

فيما تشهد الدقهلية تنافس 42 مرشحًا على 21 مقعدًا فرديًا داخل 10 دوائر انتخابية خصصت لكل دائرة مقعدين ماعدا دائرة دكرنس 3 مقاعد.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعدت جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.

وتجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية في 13 محافظة هي "القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

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