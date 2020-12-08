إيبارشية مغاغة تبث حلقة جديدة من «التعليم والعقيدة»

تبث إيبارشية مغاغة والعدوة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الثلاثاء، حلقة جديدة من برنامج "التعليم والعقيدة"، والذي يقدمة الأنبا أغاثون أسقف الإيبارشية.ويناقش البرنامج أسبوعيًا موضوعات تخص العقيدة الأرثوذكسية، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة حولها، بهدف دعم الأقباط روحيًا.