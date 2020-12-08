قيادات أمنية من 10 دول إفريقية تبحث التعاون الدولي في مكافحة المخدرات

شاركت قيادات أمنية في مجال مكافحة المخدرات من 10 دول إفريقية في دورة تدريبية نظمتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لتعزيز امتثال الدول العشر للاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات.وذكر بيان أصدرته الأمم المتحدة في فيينا، اليوم الثلاثاء، أن القيادات من دول المغرب وبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون وغينيا والنيجر والسنغال وتوجو.واوضح البيان: أن الدورة عقدت افتراضيا وشملت تسع جلسات وتم التركيز على منح القيادات فى الدول العشر فرصة لزيادة تعزيز قدراتهم في مجال الرصد والإبلاغ في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.ونقل البيان عن جلال توفيق عضو مجلس ادارة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تأكيده في كلمته الافتتاحية على أهمية التعاون بين السلطات الوطنية المختصة ومع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لضمان الوصول إلى المواد الخاضعة للرقابة للأغراض الطبية والعلمية مع منع التسريب وإساءة الاستخدام.