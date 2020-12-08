رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قيادات أمنية من 10 دول إفريقية تبحث التعاون الدولي في مكافحة المخدرات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:12 م
مكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات
طباعة
شاركت قيادات أمنية في مجال مكافحة المخدرات من 10 دول إفريقية في دورة تدريبية نظمتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لتعزيز امتثال الدول العشر للاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات.

وذكر بيان أصدرته الأمم المتحدة في فيينا، اليوم الثلاثاء، أن القيادات من دول المغرب وبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون وغينيا والنيجر والسنغال وتوجو.

واوضح البيان: أن الدورة عقدت افتراضيا وشملت تسع جلسات وتم التركيز على منح القيادات فى الدول العشر فرصة لزيادة تعزيز قدراتهم في مجال الرصد والإبلاغ في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.

ونقل البيان عن جلال توفيق عضو مجلس ادارة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تأكيده في كلمته الافتتاحية على أهمية التعاون بين السلطات الوطنية المختصة ومع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لضمان الوصول إلى المواد الخاضعة للرقابة للأغراض الطبية والعلمية مع منع التسريب وإساءة الاستخدام.

موضوعات متعلقة

تحذيرات دولية من المصالحة مع قطر قبل وقف دعمها للإرهاب

بالتفاصيل.. بيان مهم لـ«التعليم» بشأن تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

القوات المسلحة: مقتل 40 تكفيريًا شديدي الخطورة في عمليات نوعية

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

الصور

image description

جامعة أسيوط تختتم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

image description

صرف مكافأة إجادة للأطقم الطبية بمستشفى الحوامدية في الجيزة

image description

صرف المعاشات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمخزن الأدوية الرئيسي

image description

جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. بيان مهم لـ«التعليم» بشأن تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

«الصحة»: تحديث «بروتوكول كورونا» شمل أدوية جديدة أكثر فاعلية

الوزراء: اعتماد «المجموع التراكمي» فى نظام الثانوية العامة الجديد

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

العالم على موعد مع اضطرابات جيومغناطيسية سببها الشمس

ثبوت إصابة 4 أسود في حديقة حيوان إسبانية بكورونا

دراسة جديدة تحذر من أخطار كورونا داخل السيارة

هذه الأطعمة تحارب الاكتئاب

أيام زمان

حكاية برلنتي (1): كرهت الخمر لأنه دمر أول شاب أعجبني

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عمار الشريعى فى ذكراه.. وموسيقاه المبصرة
عصام زكريا
في مهرجان القاهرة..سينما مصرية لا يعرفها أحد!
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (8)
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض خزف «جراجوس» بكنيسة قلب يسوع

تعلم فن «الخيامية» في ورشة عمل ببيت السناري

«الإنتاج الثقافى» يواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

«إيسيسكو» تدعو للاجتهاد الجماعي بشأن القضايا الكبرى المستجدة