إغلاق 6 مراكز تعليمية بوسط الإسكندرية (صور)

شن حي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة للمرور على عدد من المراكز التعليمية (السناتر) التابعة لقسمي العطارين وباب شرق، بالتنسيق بين حي وسط وإدارة وسط التعليمية، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالبدء الفوري في شن حملات مكثفة لإغلاق المراكز التعليمية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وتم خلال الحملة المرور على عدد من المراكز التعليمية بمنطقتي العطارين وباب شرق، وتم خلالها غلق عدد ٢ مركز تعليمي بالعطارين، و٤ مراكز بباب شرق، ووضع الشمع الأحمر وختمه بختم حي وسط، بالإضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق اللازمة.شارك في الحملة من حي وسط رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي، ومن إدارة وسط التعليمية إدارة الاتصال السياسي وإدارة الشئون القانونية.