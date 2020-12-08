تنبيه عاجل من «التعليم» لطلاب أولى وثانية ثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى فتح الموقع الآن لعمل التعديل لكل الطلاب، للبيانات خطأ ويريد تعديلها، على استمارة التقديم للامتحانات.ويمكن للطلاب الدخول عبر هذا الرابط لإجراء التعديلات على استمارة تسجيل البيانات https:moe-register.emis.gov.eg.