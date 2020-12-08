تعيين أول ماليزية بمنصب رئيس مؤسسة الكومنولث

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الثلاثاء، عن تعيين المفوضة السامية الماليزية السابقة لدى أستراليا، سودها ديفي كي. أر. فاسوديفان، رئيسةً لمؤسسة الكومنولث لمدة عامين اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.وأوضحت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، أن رؤساء حكومات الكومنولث أقروا، أمس الإثنين، بأن ماليزيا حصلت على أكبر عدد من الأصوات، حيث تفوقت على مرشحين من الكاميرون وكينيا وبابوا غينيا الجديدة.وأوضح البيان أن قرار تعيين سودها ديفي يمثل يومًا تاريخيًّا، لأنها ستكون أول ماليزية وأول سيدة من القارة الآسيوية تشغل هذا المنصب منذ تأسيس المؤسسة في عام 1966.وشغلت سودها ديفي منصب السفير الماليزي لدى البرازيل إلى جانب العديد من المناصب الدبلوماسية في كل من ألمانيا وسنغافورة وسويسرا.تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الكومنولث تهدف إلى تشجيع المواطنين في دولها الأعضاء على المشاركة في كافة جوانب الحوار العام من أجل تبادل وجهات النظر والعمل معًا في بناء المجتمعات الديمقراطية، وتلعب دورًا مهمًّا في ضمان فعالية المؤسسات الحكومية في المساهمة في التنمية من خلال تأثير الأصوات المدنية.