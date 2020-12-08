أراب نيوز: الموكب الملكي الفرعوني يجذب أنظار العالم لمصر

أكدت صحيفة "أراب نيوز" الناطقة بالإنجليزية، أن مصر تستعد لموكب ملكي من المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والذي يضم 22 مومياء، 18 منها مومياوات ملوك و4 لملكات، لتجذب أنظار العالم أجمع نحو الموكب الملكي المهيب.وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار في مصر، إن عملية النقل تتم وفقًا لإجراءات محددة وإجراءات السلامة الدولية، موضحا أنه تم وضع القطع الأثرية في وحدات تعقيم مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية وتحميلها على عربات تم تصميمها وتجهيزها خصيصًا لهذا الغرض.وقالت الصحيفة إن الهدف هو الحفاظ على سلامة المومياوات والتأكد من إجراء الاحتفال تماشيًا مع عظمة الحضارة المصرية القديمة.وناقش وزير السياحة والآثار خالد العناني وكبار مسئولي المتاحف الاستعدادات النهائية لاستقبال المومياوات الملكية، وهي: الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثاني، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثاني، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتاري، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تي، سيتي الأول، سيتي الثاني، ويرافقها 17 تابوتًا ملكيًا، وينتقل الموكب من ميدان التحرير إلى كورنيش النيل.ومن المقرر أن يبدأ الحدث بافتتاح باب المتحف المصري لخروج المومياوات، بحضور السفراء الدوليين والإعلاميين، وستنتقل المومياوات من المتحف المصري على 22 سيارة قديمة من الطراز المصري، مع العزف على الآلات الموسيقية والخيول.وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يكون المتحف القومي للحضارة المصرية من أهم مناطق الجذب السياحي في البلاد، وسيكون من أهم وأكبر المتاحف الأثرية في العالم وأيضًا أول المتاحف المخصصة للحضارة المصرية بأكملها، مع أكثر من 50000 قطعة أثرية من أقدم العصور حتى العصر الحديث.