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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة 229 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم في 24 ساعة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:05 م
اللاجئين السوريين
اللاجئين السوريين
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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 229 لاجئا (منهم 69 امرأة و117 طفلا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.4 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

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