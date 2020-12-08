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مصر

رئيس بعثة الجامعة العربية يشيد بنزاهة انتخابات النواب

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:07 م
أحمد رشيد خطابي
أحمد رشيد خطابي
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أشاد السفير، أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثتها لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، بنزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية في ظل الأنظمة القانونية الناظمة لمختلف مراحلها، إعدادًا واقتراعًا وفرزًا، بمصاحبة لوجستية فعالة من الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية، شكل عاملًا أساسيًا في انتظام وسلاسة إدلاء الناخبين بأصواتهم.

وقال رئيس بعثة الجامعة العربية في تصريح صحفي "إن تنويع وتوسيع التمثيل النيابي لشرائح مجتمعية بشكل لائق في نطاق التوجه الإصلاحي الذي ميز هذه الانتخابات من شأنه تحقيق انفتاح أكبر وإضفاء حيوية أعمق على العمل النيابي والسياسي، مشيرًا على سبيل المثال إلى أن نسبة تمثيل النساء لن تقل عن 25% أى ربع المقاعد في مجلس النواب المقبل.

وأكد السفير خطابي أن جامعة الدول العربية التي شاركت حتى الآن بـ90 بعثة مراقبة انتخابية في 12 دولة عربية و8 دول أجنبية، بتوجيه من الأمين العام أحمد أبوالغيط، حريصة وملتزمة على التفاعل البناء مع مسارات التطوير المؤسساتي والدعم المتواصل لمقومات البناء الديمقراطي ودعائم المواطنة وسيادة القانون في المنطقة العربية وفي صميمها ضمان حق المشاركة في تدبير الشأن العام.

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