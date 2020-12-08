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القبلة

«الطرق الصوفية» تعقد اجتماعها السنوي مع وكلاء المشيخة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:28 م
اجتماع وكلاء الطرق
اجتماع وكلاء الطرق بمشيخة الصوفية
كتب : عمرو رشدى
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عقدت المشيخة العامة للطرق الصوفية، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعها السنوي مع وكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية على مستوى الجمهورية؛ للتباحث حول الأوضاع الصوفية في ظل الظروف الراهنة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيرس كورونا، من خلال التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الاحترازية، في الثلث الأخير من الاحتفال بمولد سيدنا الحسين.. صرح بذلك المتحدث الرسمي للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل.

كما ناقش شيخ مشايخ الطرق الصوفية كافة الأمور مع وكلاء مشيخة الطرق الصوفية بجميع المحافظات؛ للوقوف على التطورات بمقر المشيخة العامة الجديد، وسط ترديد قصائد المديح.

يذكر أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تحرص على انعقاد الاجتماع السنوى لوكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الصوفية، وحرص شيخ مشايخ الطرق الصوفية على عقد هذا الاجتماع وسط الإجراءات الاحترازية للتأكيد على أهمية دورية هذا الانعقاد.

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