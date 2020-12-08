كليتشدار أوغلو: واضعو موازنة تركيا «آكلو الحرام»

وصف كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، وزعيم المعارضة التركية، الثلاثاء، واضعي موازنة بلاده لعام 2021 التي تقرها الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، بـ«آكلي الحرام»، ولا تعود بالفائدة على المواطنين.وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، خلال كلمة له حول ميزانية 2021 في البرلمان التركي: «الموازنة التي أعرفها تعلنها وزارة المالية في مؤتمر صحفي، بحضور كل المؤسسات الاقتصادية، ولكن هذا الأمر لم يحدث»، وفقًا لموقع تركيا الآن.واستنكر كليتشدار أوغلو أن موازنة الدولة للعام المقبل لا تخدم المواطن، قائلًا: «ماذا تجلب هذه الموازنة إلى الفلاح والعامل والمتقاعد؟ في الواقع تخدم وتصب في مصلحة "آكلي الحرام" ومن يخدمونهم»، في إشارة إلى النظام الحاكم.