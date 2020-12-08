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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» تدعو المصريين بالخارج لإرسال قصص نجاح أبنائهم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:32 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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دعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العائلات المصرية بالخارج لإرسال نجاحات أبنائهم التي حققوها في الدول المقيمين بها، وحصولهم على جوائز في أي مجال سواء فني أو رياضي أو ثقافي وغيرها من الأنشطة التي يشترك بها أبناؤنا في الخارج، في إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن أبناءنا في الخارج لديهم العديد من النجاحات في كل المجالات، ونحن في وزارة الهجرة سنسلط الضوء على هذه النجاحات التي من شأنها رفع اسم وعلم مصر خفاقًا بالخارج، مشيرة إلى أننا خلال الفترة الماضية كان لدينا نموذجان وهما الطفل ميسرة محمود مقلد، من أبناء المصريين بدولة النمسا، وفوزه بلقب شخصية العام لسنة 2020 بالنمسا، والنموذج الثاني الطفل المصري زين الحمصاني، والمقيم مع أسرته في مدينة دبي، وحصوله على المركز الأول في جميع سباقات "الميني أتّاك"، وتحطيمه الرقم القياسي في حلبة دبي للكارتينج بالإمارات ثلاث مرات.

وتستقبل وزارة الهجرة مشاركات المصريين بالخارج في مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج" على البريد الالكتروني التالي:-
[email protected]
[email protected]

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