لا تستغنى عن زبدة الفول السوداني فى الشتاء لهذه الأسباب

1- مصدر للبروتين



2- يدير مستويات السكر في الدم



3- يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية



4- بشرة متوهجة وشعر صحي



5- مخزن المواد الغذائية



نحتاج في الشتاء لتناول وجبات خفيفة ولذيذة، ويعد الفول السوداني من أفضلها لأنه يمد الجسم بالدفء، بل يحمل أيضًا فوائد صحية أخرى، وتقدم ولاء أبوالحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، بعض الأسباب التي تجعلك تدرج الفول السوداني في نظامك الغذائي الشتوي.تحتوي الـ100 جرام من الفول السوداني على حوالي 25.8 جرام من البروتين، حتى زبدة الفول السوداني تمنحك جرعة من البروتين وتشبع الرغبة الشديدة في تناول السكر، لكن تأكد من تناوله باعتدال، لأن الإفراط يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.الفول السوداني مثالي لمرضى السكر في الدم بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر، إذ إن وجود المنجنيز في الفول السوداني يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، وبالتالي يساعد في إدارته، يمكنك بسهولة إضافة الفول السوداني إلى نظامك الغذائي باعتدال للحصول على فوائده.الفول السوداني غني بمضادات الأكسدة والمعادن التي تقلل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أنه يساعد في محاربة القلق وتقلبات المزاج، ويحتوي على مركب التربتوفان الذي يساعد في مكافحة الاكتئاب.احصلى على بشرة متوهجة وشعر صحي من خلال تضمين حفنة من الفول السوداني في نظامك الغذائي اليومي، إذ يؤدي الشتاء إلى بشرة جافة ومتقشرة يصعب التعامل معها، إلا أن الأحماض الأحادية غير المشبعة والريسفيراترول في الفول السوداني لا ترطب البشرة فحسب، بل تجعلها تتوهج من الداخل أيضًا، كما يحتوي الفول السوداني على مركب يسمى L-arginine يسهم في تعزيز نمو الشعر، مما يقوي الجذور الضعيفة ويمنع تساقط الشعر.يحتوي الفول السوداني على جميع العناصر الغذائية الأساسية، وسيعوض الجسم عن احتياجاته، إذ يحتوي بشكل أساسي على البروتين، أوميجا 3، أوميجا 6، الألياف، البيوتين، النحاس، حمض الفوليك، فيتامين E، الثيامين، الفوسفور والمنجنيز. كما أن 250 جرامًا من الفول السوداني ستمنحك المزيد من الفيتامينات والمعادن مقارنة بـ250 جرامًا من اللحوم.