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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك التجاري الدولي يشارك في اجتماع مجلس إدارة «إفريقيا الذكية»

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:18 م
شريف سامي
شريف سامي
حسن كامل
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شارك شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، في الاجتماع التاسع لمجلس إدارة مبادرة إفريقيا الذكية، والذى عقد برئاسة بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من ست وعشرين دولة إفريقية.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بتوسيع استفادة الدول الإفريقية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووافق على مشروع للشراء المجمع لسعة نقل البيانات وأكاديمية إفريقيا الرقمية، إضافة إلى إطلاق أربعة نماذج لمشروعات تتعلق بالقري الذكية والهوية الرقمية والنطاقات العريضة لنقل البيانات (البرودباند) وبيئة الشركات الناشئة في مجال الابتكار والمعلوماتية.

وفى مشاركته خلال الاجتماع، أكد شريف سامي ضرورة تعزيز مبادرات الشمول المالي من خلال توسيع رقعة من يتاح لهم الوصول لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول الإفريقية، ويشارك البنك التجاري الدولي أيضًا في لجنة تسيير المبادرة ممثلًا بإسلام ذكري، الرئيس التنفيذي لتحليل وإدارة البيانات بالبنك، والذي أشار إلى أنه للعام الثاني على التوالي يتعاون البنك مع جامعة كارنجي ميلون الأمريكية في تقديم برنامج ماجستير العلوم في نظم المعلومات بفرعها بإفريقيا.

وتهدف مبادرة Smart Africa التي انضم لها البنك التجاري الدولي منذ عامين إلى استخدام تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات والتطبيقات الرقمية، من أجل دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية ومواجهة تحديات التنمية المستدامة في بلدان القارة، كما يُذكر أن مصر قد انضمت إلى المبادرة في نوفمبر 2016.

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