حبس متهم بتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس صاحب ستوديو 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه باصطناع وتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة بمدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة إجضراء التحريات حول الواقعة.وتلقى مدير مباحث العاصمة إخطارًا بقيام صاحب استوديو، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول باصطناع وتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة الخاصة بأعمال الإنشاءات والمقاولات والمنسوب صدورها لإحدى الوزارات وترويجها على عملائه الراغبين فى الحصول على تلك الرخص حتى يتمكنوا من استخراج رخص القيادة مقابل مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المحل عمله وبصحبته (عامل) وعثر بداخل المحل على (كمية من رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - إسكانر - مقطع لتقطيع الكارنيهات - كمية من الأوراق التى تستخدم فى طباعة الكارنيهات المعدة للتزوير - مبلغ مالى).وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير المضبوطات باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وترويجها على عملائه الراغبين فى الحصول على تلك الرخص حتى يتمكنوا من استخراج رخص القيادة من وحدات المرور المختلفة مقابل مبلغ مالى، وأضاف الثانى بقيامه بالاتفاق معه على اصطناع رخصة له مقابل المبلغ المشار إليه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.