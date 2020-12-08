حبس متهم بتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة بمدينة نصر
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:11 م
حسام التمساحطباعة
قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس صاحب ستوديو 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه باصطناع وتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة بمدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة إجضراء التحريات حول الواقعة.
وتلقى مدير مباحث العاصمة إخطارًا بقيام صاحب استوديو، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول باصطناع وتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة الخاصة بأعمال الإنشاءات والمقاولات والمنسوب صدورها لإحدى الوزارات وترويجها على عملائه الراغبين فى الحصول على تلك الرخص حتى يتمكنوا من استخراج رخص القيادة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المحل عمله وبصحبته (عامل) وعثر بداخل المحل على (كمية من رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - إسكانر - مقطع لتقطيع الكارنيهات - كمية من الأوراق التى تستخدم فى طباعة الكارنيهات المعدة للتزوير - مبلغ مالى).
وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير المضبوطات باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وترويجها على عملائه الراغبين فى الحصول على تلك الرخص حتى يتمكنوا من استخراج رخص القيادة من وحدات المرور المختلفة مقابل مبلغ مالى، وأضاف الثانى بقيامه بالاتفاق معه على اصطناع رخصة له مقابل المبلغ المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتلقى مدير مباحث العاصمة إخطارًا بقيام صاحب استوديو، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول باصطناع وتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة الخاصة بأعمال الإنشاءات والمقاولات والمنسوب صدورها لإحدى الوزارات وترويجها على عملائه الراغبين فى الحصول على تلك الرخص حتى يتمكنوا من استخراج رخص القيادة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المحل عمله وبصحبته (عامل) وعثر بداخل المحل على (كمية من رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - إسكانر - مقطع لتقطيع الكارنيهات - كمية من الأوراق التى تستخدم فى طباعة الكارنيهات المعدة للتزوير - مبلغ مالى).
وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير المضبوطات باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وترويجها على عملائه الراغبين فى الحصول على تلك الرخص حتى يتمكنوا من استخراج رخص القيادة من وحدات المرور المختلفة مقابل مبلغ مالى، وأضاف الثانى بقيامه بالاتفاق معه على اصطناع رخصة له مقابل المبلغ المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.