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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قرى الإعادة في المنوفية: السيدات يحسمن جولة انتخابات 2020

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:26 م
قرى الإعادة في المنوفية:
قرى الإعادة في المنوفية:
المنوفيه: ولاء القاضي
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أدلت سيدات قرى المنوفية بأصواتهنّ في انتخابات الإعادة اليوم وتصدرنّ المشهد بالقرى، كما كان للسيدات دور في دعم انتخابات الإعادة الذين قاموا بالحرص على التواجد في اللجان منذ بداية فتحها.

وتجمع الناخبون في اليوم الثاني على التوالي أمام اللجان الانتخابية بالقرى التي ينتمي لها بعض المرشحين بالمنوفية قبيل فتحها بدقائق استعداد للتصويت ودعم مرشحينهم، حيث شهدت قرية ميت شهالة، التابعة لمركز الشهداء التي خرجت لدعم أحد مرشحيهم.

كما توافدت أعداد كبيرة في الصباح وتصدرت ربات البيوت والمسنين الذين حرصوا على التواجد لأخذ دورهم أمام اللجان للحصول على حقهم الدستوري.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.

أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.
قرى الإعادة في المنوفية: السيدات يحسمن جولة انتخابات 2020
قرى الإعادة في المنوفية: السيدات يحسمن جولة انتخابات 2020
قرى الإعادة في المنوفية: السيدات يحسمن جولة انتخابات 2020
قرى الإعادة في المنوفية: السيدات يحسمن جولة انتخابات 2020
قرى الإعادة في المنوفية: السيدات يحسمن جولة انتخابات 2020
قرى الإعادة في المنوفية: السيدات يحسمن جولة انتخابات 2020
قرى الإعادة في المنوفية: السيدات يحسمن جولة انتخابات 2020
قرى الإعادة في المنوفية: السيدات يحسمن جولة انتخابات 2020
قرى الإعادة في المنوفية: السيدات يحسمن جولة انتخابات 2020
قرى الإعادة في المنوفية: السيدات يحسمن جولة انتخابات 2020

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