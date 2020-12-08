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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«Undine» أفضل فيلم فى جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:30 م
مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي
دعاء عبد المقصود
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ضمن حفل أقيم في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبحضور النقاد العرب أعضاء لجنة التحكيم، أعلنت European Film Promotion ومركز السينما العربية عن فوز الفيلم الألماني Undine للمخرج كريستيان بيتزولد بجائزة أفضل فيلم ضمن النسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية.

الفيلم يحكي قصة أوندين التي تعمل محاضرة تاريخية في التطوير العمراني ببرلين، لكن حين يهجرها الرجل الذي تحبه، تسيطر عليها الأسطورة القديمة، وهي أن عليها قتل الرجل الذي خدعها ثم العودة إلى المياه!

فيلم Undine سبق أن فاز بجائزتي فيبريسي والأسد الفضي لأفضل ممثلة في مهرجان برلين السينمائي الدولي، كما يُعرض حاليًا في القسم الرسمي خارج المسابقة في مهرجان القاهرة، يوم الخميس 10 ديسمبر، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة في سينما أوديون بوسط البلد.

الناقدة علا الشيخ، مدير جوائز النقاد للأفلام العربية، تقول: "بشكل شخصي سعدت بالنتيجة النهائية التي وصل إليها النقاد العرب في أن تكون جائزة أفضل فيلم أوروبي لـUndine للمخرج كريستيان بيتزولد، الذي فازت بطلته باولا بير بالدب الفضي لأفضل ممثلة في برلين، وسبب سعادتي الشخصية أن ثمة أفلاما عندما تشاهدها تتمنى أن يشاهدها قدر كبير من الجمهور، وهذا الفيلم هو واحد منها، وشاءت الصدفة أن يتواجد هذا العام ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهي فرصة مهمة لمشاهدته والاستمتاع بتفاصيله".

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تضم لجنة تحكيم تتكون من 56 ناقدًا من 14 دولة عربية، يشاهدون الأفلام عبر الشريك Festival Scope، وتدير الجوائز الناقدة علا الشيخ، وتستهدف الفعاليات الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.

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