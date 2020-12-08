هشتاج «القوات المسلحة» يتصدر «تويتر».. ومغردون: «دمتم لنا»

تصدر هاشتاج «القوات المسلحة»، قائمة الهاشتاجات عبر موقع التغريدات العالمي «تويتر»، بعد الإعلان عن ضربت جديدة من قبل الجيش للإرهابيين، من خلال رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها وترويع المواطنين العُزل، ودخل ضمن قائمة الأكثر تداولًا في مصر حيث قدم المصريون الشكر والدعم لأسود الوطن على جهودهم وتضحياتهم.نشر «أحمد النجار»، فيديو عبر «تويتر» يستعرض إنجازات القوات المسلحة في فرض الأمن بسيناء وإعادة الأمن والأمان، معلقًا عليه: «فى بيان للمتحدث العسكرى قامت القوات المسلحة بتصفية 25 تكفيريًا شديدي الخطورة، وتدمير 437 وكرًا تستخدمهم الجماعات الإرهابية فى شمال سيناء للاختباء والإعاشة، تحيا مصر شعار لا ترفعه القوات المسلحة بل تؤمن به، ألف مبروك».وأعربت «ريهام هشام» عن سعادتها بالإنجازات والتحديات التي تغوضها القوات المسلحة، كل يوم، وتدعي لهم في تدوينة لها عبر «تويتر»: «يارب رجع ولادنا سالمين لبيوتهم وسلم أهالينا في سيناء والإرهاب يخلص وترجع سيناء تاني وأحسن من اللي فات».وفي ذات السياق غرد «خالد الحاج» تدوينة مفتخرًا فيها بالإنجازات المتتالية والتي تحققها قواتنا المسلحة هادفة من خلالها رجوع الأمن لأراضي سيناء: «سيناء المروية بدماء المصريين هترجع أحسن من الأول، والسرطان اللي فيها هيخلص على إيد قواتنا المسلحة بإذن الله».