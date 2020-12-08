الجامعة العربية تُشارك فى إطلاق «دليل حول العنف ضد المرأة»

تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، كمتحدث رئيسي بالفعالية الخاصة بإطلاق دليل حول العنف ضد المرأة في السياسة وإطلاق الفريق الاستشاري الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة في السياسة، والتي ينظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والمعهد الديمقراطي الوطني.وذكر بيان صدر عن الجامعة العربية اليوم، أن إطلاق «دليل حول العنف ضد المرأة في السياسة» وإطلاق «الفريق الاستشاري الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة في السياسة» ؛ يأتي من خلال اجتماع عبر الإنترنت، وذلك بمناسبة الاحتفال بحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تضامنًا مع الحملة العالمية التي تنطلق سنويًا في 25 من نوفمبر الذى يوافق اليوم العالمي للمرأة وتنتهى في 10 ديسمبر الذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.وتعرض السفيرة هيفاء أبوغزالة خلال الفعالية جهود الجامعة العربية وسبل مكافحة اشكال العنف ضد المرأة.وتعقد هذه الجلسة تحت رعاية الأميرة الأردنية بسمة بنت طلال المعظمة، وبمشاركة المهندس موسى المعايطة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني.ويتناول النقاش سبل معالجة الإجراءات التشريعية الوطنية والإقليمية والدولية لحماية النساء والفتيات من العنف خاصا على خلفية الجائحة العالمية الحالية، حيث سيسلط هذا الحدث الضوء على قيمة الآليات الوطنية كأدوات يمكن من خلالها معالجة قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي.