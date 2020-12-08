النرويج تتهم قراصنة روسيين باختراق حسابات خاصة بأعضاء برلمانها

قال جهاز الأمن في الشرطة النرويجية إن ثمة قراصنة مرتبطين بالاستخبارات العسكرية الروسية متهمون بالقيام بعملية الاختراق التي تعرض لها مؤخرا عدد من حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بأعضاء وموظفين في البرلمان في أوسلو.وقال جهاز الأمن النرويجي، اليوم الثلاثاء، إنه انتهى من تحقيقه بشأن عملية الاختراق، وخلص إلى أن البرلمان النرويجي تم استهدافه في إطار عملية بدأت في عام 2019 على أقل تقدير.ويرى جهاز الأمن النرويجي أنه "من المحتمل أن يكون الفاعل الإلكتروني المشار إليه في مصادر مفتوحة باسم إيه بي تي 28 وفانسي بير، والمرتبط بالاستخبارات العسكرية الروسية، هو من قام بالعملية".وأوضح أنه قد تم الحصول على بعض المعلومات "الحساسة" من بعض حسابات البريد الإلكتروني المتضررة.