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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الرعاية الصحية»: اجتماع تحفيزي للحاصلين على جوائز التميز

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:43 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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عقد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقر الهيئة بالقاهرة، اجتماعًا تحفيزيًا بمجموعة الحاصلين على جوائز التميز خلال الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية 2020، باعتبارهم شركاء نجاح الهيئة، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على استدامة مستوى الآداء المتميز لفريق العمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية وبفرعها بمحافظة بورسعيد.

ولفت التلواني إلى أن فكرة الاجتماع التحفيزي للعاملين تهدف إلى تعزيز ثقة العاملين في أدائهم الوظيفي ومجهوداتهم التي جعلت من الهيئة تحقق ثقة منتفعيها بمحافظة بورسعيد، معربًا عن تطلعه أن تحقق الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة فروعها مستقبلًا نفس المستوى المتميز من آداء الخدمة الطبية وبنفس الجودة بما يحقق رضاء المنتفعين عن خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها آداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الهيئة تضع نصب أعينها رضاء منتفعيها من خلال تحقيق رضاء العاملين بها وتحفيز انتمائهم إليها.

ومن جانبه، ثمن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، جهود فريق العمل بالهيئة سواء الكوادر الطبية أو الإدارية، وذلك لما لديهم من مخزون من الأفكار المبدعة والخلاقة، التي حدت بالهيئة إلى أن تحقق النجاح العظيم الذي لمسه الجميع، وذلك باعتبارهم الثروة الحقيقية وشركاء نجاح تحقيق التغطية الصحية الشاملة لمواطني بورسعيد، كونها أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهم الكوادر التي تصنع الفارق في تقديم الخدمة الطبية المتميزة في المنظومة الجديدة.

وأكد حرص الهيئة على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للعاملين بها وبمنشآتها الصحية، وذلك بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز في العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد وخلق فكر يتبنى ثقافة التميز بما يحقق أداء أفضل في مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبما يسهم في التطوير الإداري والتميز المؤسسي وتحفيز الفكر الإبداعي للعاملين باعتبارهم شركاء النجاح، وهو ما يضمن وضع هيئة الرعاية الصحية في مكانة بارزة على خريطة التنافسية العالمية باعتبارها (مستقبل صحة مصر).

يشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قد قامت بتوزيع 7 جوائز تذكارية ومالية ضمن جائزة الملتقى السنوي الأول لشركاء نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في نهاية نوفمبر الماضي، بهدف الاحتفاء بالتجارب المميزة والناجحة لموظفي الهيئة وتكريم المتميزين منهم، فيما شملت الجوائز (جائزة أفضل منشأة لعام 2020، جائزة أفضل فريق بعام 2020، جائزة أفضل موظف بعام 2020، جائزة بطل هيئة الرعاية الصحية، جائزة الإبداع لعام 2020، جائزة أفضل متطوع لعام 2020، جائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية).

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