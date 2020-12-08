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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جريك سيتى تايمز» تكشف كواليس الخلاف التركى الإيطالى

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:46 م
لورنزو جويريني
لورنزو جويريني
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "جريك سياي تايمز" اليونانية، أن هناك أزمة بين إيطاليا وتركيا لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد، إلا أن كل الاحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية تؤكد على وقوع أزمة كبرى بين البلدين بسبب العدوان التركي على ليبيا، حيث اعتقدت إيطاليا في البداية أنها قادرة على احتواء طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العسكرية.

وأضافت أن شهر أغسطس شهد سيطرة الأتراك على ميناء مصراتة، حيث يعتزمون إنشاء قاعدة عسكرية، وطردوا الأطباء العسكريين الإيطاليين الذين عملوا في المستشفى الذي أقامه الجيش الإيطالي منذ سنوات.

وفي منتصف أكتوبر، سيطر الأتراك على خفر السواحل التابع لجبهة الوفاق الوطني، إلى جانب 20 من خفر السواحل التي منحها لها الإيطاليون، ويسيطر الأتراك الآن رسميًا على تدفق المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا.

وسعت روما إلى تعزيز وجودها في 4 ديسمبر الماضي، عندما وقع وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني اتفاقية تعاون تقني وعسكري مع نظيره الليبي في حكومة طرابلس صلاح الدين النمروس.

وينص الاتفاق على إنشاء لجنة تعاون عسكري إيطالية- ليبية مشتركة، مع إعادة التأكيد على التزام سابق من قبل القوات المسلحة الإيطالية بتطهير جزء كبير من البلاد من الألغام.

كما تخطط لبدء تدريب الأطباء العسكريين على الفور، بينما يمكن تدريب ضباطها في الجيش الموحد للبلاد في الأكاديميات العسكرية الإيطالية.

وحسب مصادر إعلامية، لم يستبعد الوزير الإيطالي إمكانية إقامة مستشفى عسكري جديد على حساب إيطاليا وتعزيز مجاني جديد لخفر السواحل الليبي، لكن في موانئ لا يطاولها الأتراك.

وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية نوفا، علق الوزير الليبي (الذي يعتبر الأكثر ارتباطًا بتركيا) على أن الاتفاقية تهدف إلى "جعل ليبيا مستقلة ولا تعتمد فقط على أنقرة".

وكشفت الوكالة نفسها أنه خلال زيارة جويريني الأخيرة لطرابلس في أغسطس الماضي، كان اللقاء شديد البرودة، واحتج الوزير الإيطالي بشدة على السلوك التركي في مصراتة.

وردًا على ذلك، دعا رئيس الوزراء فايز السراج الحكومة الإيطالية إلى إرسال قوات لتحل محل الأتراك، وأضاف السراج أن مساعدتهم "ندفع ثمنها غاليًا".

وكان الوزير الإيطالي قد رفض نشر القوات، مستشهدّا بالعقبات الدستورية والقانونية التي تمنع إيطاليا من إرسال قوات إلى دول أجنبية.

وهكذا بدأت عملية بلورة أشكال جديدة من التعاون العسكري، والتي تُوجت باتفاق في أوائل ديسمبر.

بهذه الخطوة، تظهر إيطاليا أنها لا تزال مهتمة بما يحدث في ليبيا، لكنها تتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا.

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