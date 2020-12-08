تعلم فن «الخيامية» في ورشة عمل ببيت السناري

ينظم بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ ورشة عمل للشباب من الجنسين لتعليم "فن الخيامية" الزخرفة بالقماش، وذلك خلال ديسمبر الجاري بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.وتركز الورشة على التعريف بـ"فن الخيامية" وأهميته التاريخية، وكيفية تصميم نموذج من خلال التعرف على استعمال الإبرة والمقص بالطريقة السليمة الاحترافية، واستخراج التصميم ونقله على ورق سميك، واختيار ألوان قطع القماش المختلفة وتثبيتها بالإبرة والخيط حتى يتم الانتهاء.وتدير الورشة الفنانة هالة أنور؛ وهي مدربة حرف يدوية محترفة، قدمت العديد من ورش العمل في بيت السناري وسفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية، وصندوق التنمية الثقافية، بالغرفة التجارية بالقاهرة.وتهدف الورشة إلى تعليم المشاركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك المساعدة على زيادة الحس الإبداعي لدى الإنسان من خلال الحفاظ على هذا الفن المصري الأصيل، فهو يقوم على صناعة الأقمشة الملونة، ويمتد تاريخه إلى العصر الفرعوني.