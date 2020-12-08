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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إحالة ملف مساعد الرئيس الإيراني عيسى كلانتري إلى المحكمة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:52 م
غلام حسين إسماعيلي
غلام حسين إسماعيلي
منار أحمد
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قال المتحدث باسم القضاء القضائي الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، إن السلطة القضائية أحالت ملف مساعد الرئيس عيسى كلانتري، إلى المحكمة.

وقال «إسماعيلي»، إن هناك «مواضيع عدة في قضية مساعد الرئيس روحاني ورئيس منظمة حماية البيئة، الذي تم استدعاؤه مؤخرًا إلى محكمة موظفي الحكومة».

وكان عيسى كلانتري، قد استدعي إلى محكمة موظفي الحكومة في الأيام الأخيرة واتُهم بما وُصف بـ«إهانة مؤسس الثورة»، في إشارة إلى المرشد المؤسس للنظام آية الله الخميني.

وأكد إسماعيلي أن قضيته ما زالت مفتوحة أمام النيابة العامة والثورية، قائلًا إن "هناك عدة اتهامات في هذه القصة".

وأضاف أن قضايا مثل "وضع مستنقعات" وبعض تصريحاته عن "الفضاء الإلكتروني" قيد التحقيق في مكتب المدعي العام.

ووصف عيسى كلانتري، في مقابلة نُشر الفيديو الخاص بها في الخامس من ديسمبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف آية الله الخميني بأنه "الطفل غير الشرعي للولايات المتحدة"، وأن انتصار ثورة 1978 كانت نتيجة لـ"ترك الشاه وحيدا من قبل الولايات المتحدة".

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