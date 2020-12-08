فى ذكرى ميلاده.. مواقف مفجعة تعرض لها غسان مطر بحياته

-بداية أليمة



-كلنا فدائيون



-فاجعه



يصادف اليوم 8 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان العربي غسان مطر المولود في يافا بفلسطين، وعُرف عنه النضال ضد الاستعمار حتى آخر نفس ليتوفى عن عمر ناهز الـ76 عامًا بعد صراع طويل مع السرطان، وكانت حياة النجم الراحل مليئة بالمشاهد المفجعه ورغم هذا لم تفارقه الابتسامة، وترصد "الدستور" مواقف شهيرة لغسان.كانت حياة غسان منذ بدايتها أليمة، هاجر من بلده بفلسطين مع أهله إلى بيروت عقب نكبة 1948، عاش بمخيم البداوي في شمال لبنان مع أبيه وأخوته الـ 14، لكن ظلت فلسطين في وجدانه ولم يتخلى أبدًا عن عشقه لبلده، تزوج مرتين فأنجب من الأولى أربعة أولاد أكبرهم جيفارا وابنتاه ميساء ومريم، وتزوج للمرة الثانية من الممثلة سما مطر ودام زواجهما 13 عامًا حتى وفاته.أثناء تصوير فيلم «كلنا فدائيون» الذي كان يروي واقع يعاني منه الفلسطنيون، وقع انفجار ضخم فى ملهى ليلى بجوار مكان التصوير، مما نتج عنه مصرع ٢٢ شخصا من العاملين كان بينهم المخرج، غازى غريديام لكن غسان مطر لم يوافق على توقف التصوير وأصر على استكمال الفيلم، بإخراج كارى كاربتيان.من أقوى الصدمات التى تلقاها "مطر" قتل عائلته أمه زوجته، لتشاء الاقدار أن يخسر ابنه جيفارا والذي كان ينوي متابعة دراسته في فرنسا وأراد أن يزور أمه وأخوته في لبنان قبل سفره، لكنه لم يكن يعلم أنه يذهب إلى حتفه حيث قُتل في حرب المخيمات بلبنان، وعلم غسان بالأمر عندما كان يصور مشهدًا في مسلسل "محمد رسول الله"، ففتح إذاعة "مونت كارلو" كي يسمع الاخبار، وكان الخبر الأول في النشرة فكانت فاجعة حلت عليه إلا أنه صرح في لقاء تلفزيوني أنه حزن بالطبع لكنه يفدي فلسطين بكل ما لديه.