بالتزامن مع برودة الطقس.. نصائح للحماية من الإصابة بالإنفلونزا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية عدم الاستقرار في الطقس بين ارتفاع درجة الحرارة تارة وانخفاضها تارة أخرى، لذا نوضح نصائح لمرور فصل الشتاء، دون الإصابة بالإنفلونزا والبرد.- لا تحاول تخفيف ملابسك عند النزول، خاصة في الصباح الباكر وأيضًا في منتصف اليوم.- تناول كميات من الماء حتى لا تشعر بالجفاف.- غسل اليدين بشكل مستمر وتجنب لمس الفم أو الأنف.- احصل على قسط كاف من النوم ومارس الرياضة ولو 10 دقائق.- تناول اللقاح الخاص بالإنفلونزا.- ابتعد عن التجمعات قدر الإمكان.- توقف عن التدخين حتى لا يضعف مناعتك.- تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات.- تجنب مشاركة الطعام والشراب مع أحد.