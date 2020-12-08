بالتزامن مع برودة الطقس.. نصائح للحماية من الإصابة بالإنفلونزا
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:37 م
شيماء دهبطباعة
أوضحت هيئة الأرصاد الجوية عدم الاستقرار في الطقس بين ارتفاع درجة الحرارة تارة وانخفاضها تارة أخرى، لذا نوضح نصائح لمرور فصل الشتاء، دون الإصابة بالإنفلونزا والبرد.
- لا تحاول تخفيف ملابسك عند النزول، خاصة في الصباح الباكر وأيضًا في منتصف اليوم.
- تناول كميات من الماء حتى لا تشعر بالجفاف.
- غسل اليدين بشكل مستمر وتجنب لمس الفم أو الأنف.
- احصل على قسط كاف من النوم ومارس الرياضة ولو 10 دقائق.
- تناول اللقاح الخاص بالإنفلونزا.
- ابتعد عن التجمعات قدر الإمكان.
- توقف عن التدخين حتى لا يضعف مناعتك.
- تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات.
- تجنب مشاركة الطعام والشراب مع أحد.
- لا تحاول تخفيف ملابسك عند النزول، خاصة في الصباح الباكر وأيضًا في منتصف اليوم.
- تناول كميات من الماء حتى لا تشعر بالجفاف.
- غسل اليدين بشكل مستمر وتجنب لمس الفم أو الأنف.
- احصل على قسط كاف من النوم ومارس الرياضة ولو 10 دقائق.
- تناول اللقاح الخاص بالإنفلونزا.
- ابتعد عن التجمعات قدر الإمكان.
- توقف عن التدخين حتى لا يضعف مناعتك.
- تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات.
- تجنب مشاركة الطعام والشراب مع أحد.