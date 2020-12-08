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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بالأسماء.. الموظفون المكرمون بوزارة شئون المجالس النيابية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:36 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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كرم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية الموظفين المتميزين خلال شهر ديسمبر 2020.

شمل التكريم السادة
1) أ محمد هيكل
2) أ إيهاب السحار
3) أ محمد أحمد عبدالحميد
4) د سماح حسن غانم
5) أ خالد إمبارك باشا
6) أ محمد سعدالدين
7) أ محمود غيث
8) أ عثمان القاياتي
9) أ رامي البهي
10) أ تامر جلال
11) أ محمد حمدي شويقة
12) أ محمد حمدي عبدالمعبود
13) أ علاء أبورواش
14) أ سارة حمد
15) أ هبة فهمي
16) رائد محمد عماد الدين
17) أ محمد فؤاد همام
18) أ ممدوح السيد العموري
19) أ عادل جابر
20) أ شعبان رمضان
21) أ حسين صابر

وذلك بمنح كل منهم شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لأدائهم الوظيفي، وحثًا لهم على الاستمرار في التميز، وتحفيزًا لغيرهم على إجادة العمل.

يأتي هذا التكريم في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ قيم الالتزام والانضباط الوظيفي.

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