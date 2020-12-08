بالأسماء.. الموظفون المكرمون بوزارة شئون المجالس النيابية

كرم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية الموظفين المتميزين خلال شهر ديسمبر 2020.شمل التكريم السادة1) أ محمد هيكل2) أ إيهاب السحار3) أ محمد أحمد عبدالحميد4) د سماح حسن غانم5) أ خالد إمبارك باشا6) أ محمد سعدالدين7) أ محمود غيث8) أ عثمان القاياتي9) أ رامي البهي10) أ تامر جلال11) أ محمد حمدي شويقة12) أ محمد حمدي عبدالمعبود13) أ علاء أبورواش14) أ سارة حمد15) أ هبة فهمي16) رائد محمد عماد الدين17) أ محمد فؤاد همام18) أ ممدوح السيد العموري19) أ عادل جابر20) أ شعبان رمضان21) أ حسين صابروذلك بمنح كل منهم شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لأدائهم الوظيفي، وحثًا لهم على الاستمرار في التميز، وتحفيزًا لغيرهم على إجادة العمل.يأتي هذا التكريم في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ قيم الالتزام والانضباط الوظيفي.