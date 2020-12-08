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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: مشاركة المتعافين من الإدمان فى عيادات خارجية لتحفيزهم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:35 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في المؤتمر الذى نظمته المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات بالتعاون مع المجلس العربي الإفريقي "أونلاين"، تحت عنوان "تحديات علاج الإدمان بين النجاح والعودة"، لاستعراض دور الأقران والأصدقاء في الوقاية من الإدمان، بمشاركة ممثلي دول الإمارات والكويت والمغرب، والدكتور حمد الغافري، رئيس الجمعية العالمية لطب الإدمان بأبوظبي.

واستعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، آليات عمل الصندوق في تنفيذ البرامج الوقائية لحماية النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، من خلال 30 ألف متطوع حتى الآن بكل محافظات الجمهورية، كما تم إطلاق برنامج "اختار حياتك" لبناء قدرات الشباب على المواجهة الفاعلة لمشكلة المخدرات وتنمية مهاراتهم الحياتية، وهو برنامج معتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كذلك اعتماد دبلوم متخصص "دبلوم خفض الطلب على المخدرات" لإمداد الكوادر الشبابية بالمهارات اللازمة للعمل في مجال خفض الطلب واستقطاب الكوادر التطوعية من خلال إطلاق سلسلة من بيوت التطوع كمقرات دائمة لصندوق مكافحة الإدمان بالجامعات المصرية.

وأوضح "عثمان"، أن استثمار دور الأقران يعد إحدى أهم الأدوات الناجحة في تقديم الخدمة العلاجية والدمج المجتمعي للمتعافين وتقليل حالات الانتكاسة عن طريق الإرشاد العلاجي ومشاركة المتعافين في العيادات الخارجية لتحفيز طالبي العلاج من مرضى الإدمان، وأيضًا العلاج الجمعي التأهيلي "نقل تجربة التعافي لمرضى الإدمان خلال الجلسات الجماعية"، كذلك المشاركة في التواصل الفعال مع المتعافين الجدد لمواجهة حالات الانتكاسة وأيضًا عرض تجارب التعافي في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتحفيز أقرانهم من المرضى لدخول دائرة العلاج، إضافه إلى التنسيق لإنشاء دبلوم مهني معتمد كمرشد تعافي لبناء قدراتهم الفنية وإمدادهم بالمهارات اللازمة للمشاركة في العملية العلاجية والدمج المجتمعي على أسس علمية.

كما استعرض عثمان جهود الصندوق في مجال خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية بما يتفق مع المعايير الدولية، ووضع سياسات وأهداف خاضعة للتقييم المستمر وتصحيح المسار بمعايير تتسق مع التحول الرقمي.

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